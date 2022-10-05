الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أزمة قلبية تنهى حياة معلم فى مدرسته بالمنيا

جريدة الدستور
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لفظ مدرس أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال العمل بمدرسة برمشا للتعليم الأساسي بمركز العدوة شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة بتعرض "أحمد. غ"، 51 سنة، معلم بمدرسة برمشا للتعليم الأساسي إثر أزمة قلبية.

وعلى الفور، تم نقل المعلم إلى الوحدة الصحية بالقرية، وتبين لطبيب الوحدة الصحية أنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن جثمان المعلم في مشهد جنائزي مهيب داخل القرية.

المنيا مدرس أزمة قلبية مدرسة تعليم الأساسي شمال المنيا مركز العدوة

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