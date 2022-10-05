أزمة قلبية تنهى حياة معلم فى مدرسته بالمنيا

لفظ مدرس أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال العمل بمدرسة برمشا للتعليم الأساسي بمركز العدوة شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة بتعرض "أحمد. غ"، 51 سنة، معلم بمدرسة برمشا للتعليم الأساسي إثر أزمة قلبية.

وعلى الفور، تم نقل المعلم إلى الوحدة الصحية بالقرية، وتبين لطبيب الوحدة الصحية أنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن جثمان المعلم في مشهد جنائزي مهيب داخل القرية.