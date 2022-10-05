الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة رئيس مجلس إدارة بالإسكان التعاوني للجنايات

جريدة الدستور
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أحال المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، كلاً من رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني، وآخر خريج كلية تجارة للجنايات، لاتهامهما بتلقي وإعطاء هدايا مالية للاستيلاء على وحدات سكنية بحدائق أكتوبر.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب بوساطة المتهم الثاني 100 ألف جنيه، أخذ منها 40 ألف على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تخصيص وحدتين سكنيتين له بمشروع "حدائق أكتوبر" الخاص بالجمعية محل رئاسته.

وتوسّط في رشوة من في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.

المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وحدة سكنية إسكان التعاوني جنايات حدائق أكتوبر الموظف العمومي

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