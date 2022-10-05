السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بابتزاز طليقته إلكترونيا في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأربعاء، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، للمتهم بالابتزاز الإلكتروني لطليقته.

كما أحالت المحكمة بإحالة الدعوي المدينة للمحكمة المختصة ومصادرة الأحراز الموبايل الخاص بالمتهم، لقيامه بالتشهير والابتزاز الإلكتروني لطليقته ونشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برياسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس الدائرة 12 المنعقدة فى محكمة إيتاي البارود، وعضوية المستشارين حسين رشيد حسين محمد، وتامر محمد علاء الدين عتمان، وأحمد عبدالمولي إبراهيم شحاتة.

ومن جانبها قالت آلاء ضحية ابتزاز طليقها إلكترونيًا بالبحيرة، إنها انفصلت عن زوجها بسبب حدوث العديد من المشاكل بينهما، ولكنه حاول أكثر من مرة أن يصالحها حتى يتزوجها مرة أخرى بعدما انفصلا عن بعض رسميًا وطلقها.

وأضافت، أنها اتفقت معه أن تعطيه كافة الأغراض القيمة التي اشتراها لها مثل المصوغات الذهبية وهاتف محمول، ولكنه ذهب إلى منزلها في يوم كانت غير موجودة به هناك حتى يأخذ هذه الأغراض، مما أثار ذلك غضبه وظل يهددها ويبتزها ونشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت آلاء حديثها:"نشر صوري على النت بشكل سيئ وكتب على الصور كلام وحش عشان يشهر بيا وحط رقمي كمان على الصور، وقالي لو منمتيش معايا وقابلتيني هفضحك، عشان كده عملت محضر ضده في مديرية الأمن ووكلت محامي عشان أرفع قضية عليه".

ولفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على طليقها المتهم بعدما تم فحص جميع التسجيلات والصور التي كان يهددها ويبتزها بها، والتأكد من صحة البلاغ، وتم حبسه منذ 6 أشهر، حتى صدر الحكم المتقدم.