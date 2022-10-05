الأربعاء 05 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بابتزاز طليقته إلكترونيا في البحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه
ads

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأربعاء، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، للمتهم بالابتزاز الإلكتروني لطليقته.

كما أحالت المحكمة بإحالة الدعوي المدينة للمحكمة المختصة ومصادرة الأحراز الموبايل الخاص بالمتهم، لقيامه بالتشهير والابتزاز الإلكتروني لطليقته ونشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برياسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس الدائرة 12 المنعقدة فى محكمة إيتاي البارود، وعضوية المستشارين حسين رشيد حسين محمد، وتامر محمد علاء الدين عتمان، وأحمد عبدالمولي إبراهيم شحاتة.

ومن جانبها قالت آلاء ضحية ابتزاز طليقها إلكترونيًا بالبحيرة، إنها انفصلت عن زوجها بسبب حدوث العديد من المشاكل بينهما، ولكنه حاول أكثر من مرة أن يصالحها حتى يتزوجها مرة أخرى بعدما انفصلا عن بعض رسميًا وطلقها.

وأضافت، أنها اتفقت معه أن تعطيه كافة الأغراض القيمة التي اشتراها لها مثل المصوغات الذهبية وهاتف محمول، ولكنه ذهب إلى منزلها في يوم كانت غير موجودة به هناك حتى يأخذ هذه الأغراض، مما أثار ذلك غضبه وظل يهددها ويبتزها ونشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت آلاء حديثها:"نشر صوري على النت بشكل سيئ وكتب على الصور كلام وحش عشان يشهر بيا وحط رقمي كمان على الصور، وقالي لو منمتيش معايا وقابلتيني هفضحك، عشان كده عملت محضر ضده في مديرية الأمن ووكلت محامي عشان أرفع قضية عليه".

ولفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على طليقها المتهم بعدما تم فحص جميع التسجيلات والصور التي كان يهددها ويبتزها بها، والتأكد من صحة البلاغ، وتم حبسه منذ 6 أشهر، حتى صدر الحكم المتقدم.

ابتزاز الإلكتروني الابتزاز الالكتروني التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي المصوغات الذهبية تواصل الاجتماعي هاتف محمول سائل التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عودة روح أكتوبر

الأكثر قراءة

شوبير: «ولاد الحلال تدخلوا لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلى» «فيديو»

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لاختبارات التنظيم والإدارة

«منها الدجاج والبيض».. تراجع أسعار 13 سلعة غذائية خلال شهر

زيادة جديدة.. ارتفاع أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5- 10- 2022

مدرسة تقرر تأجيل العام الدراسي لطلابها ليوم 9 أكتوبر: «معندناش مكان ليكم»

مباحث التموين والتجارة الداخلية: تضبط 1598 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الأذان.. والعبور العظيم والشيخ محمد أحمد شبيب

ماجد حبته

أكتوبر.. إرادة وطن

أميرة عبد الكريم

أكتوبر رحلة النسوة ما بين الإسراء في الجبهة حتى معراج القضاء

محمد رفعت

حوار في عيد النصر العظيم

جلال حمام

جمهورية جدبدة من لحم ودم

محمد المعموري

مصر بين 3 يوليو و6 أكتوبر.. نصر وبناء

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (7)

حسين دعسة

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان.. القضايا الراهنة عنوان المرحلة

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

شهادة جندى إسرائيلى عن حرب أكتوبر: صدمنا الهجوم ولم أقاتل كما يجب

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بجهود دولية لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة الأعياد اليهودية