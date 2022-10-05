اليوم.. محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته في النزهة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، محاكمة مالك كافيه متهم بقتل زوجته، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" داخل مسكن الزوجية، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما فى النزهة.

كان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على صاحب كافيه، بسبب قيامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى النزهة وتعدى عليها بسلاح أبيض داخل شقتهم، ونتج عن ذلك وفاتها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور علي جثة سيدة داخل شقتها في النزهة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن زوجها قام بقتلها و تعدى عليها بسلاح أبيض ونتج عنها وفاتها فى الحال بعد إصابتها بجروح فى الرقبة و طعنات فى الجسد ونقلت الي المستشفي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.