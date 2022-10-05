الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل متهم بتزوير العملات: كنت بستخدم «فيسبوك» في التنقيذ

عاطل
عاطل
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اعترف المتهم بتزوير العملات أمام النيابة العامة، بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يقوم من خلاله بالترويج لبيع العملات المزورة، بسبب قدرته على تزوير كافة الأوراق الرسمية واختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة تزوير العملات. 

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى التوصل إلى تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، وقيامه من خلال ذلك الحساب المشار إليه بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إيهامهم بقدرته على إتيان تلك الأفعال المشار إليها "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطه الإجرامى المشار إليه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، كما أضاف بقيامه بغلق الحساب المشار إليه خشية ضبطه وإنشائه حسابات آخرى خاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأسماء مختلفة واستخدامها لمواصلة نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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