الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

9 مصابين في حادث تصادم 3 سيارات بمصر الجديدة

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيب 9 اشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص وملاكي، اليوم الأربعاء، بمنزل كوبري الحجاز في منطقة الألف  مسكن بمصر الجديدة.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بكوبري الحجاز في مصر الجديدة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل كانت تسير بسرعات عالية بسيارة ميكروباص وملاكي، مما أسفر عن إصابة 9 اشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبذل رجال الإسعاف مجهودا كبيرا في سرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الكاملة.

وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ على سائق السيارة النقل للتحقيق معه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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