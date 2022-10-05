الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية البريطانية: استخدام أى دولة للسلاح النووى سيعقبه رد

السلاح النووي
السلاح النووي
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حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من أن استخدام أي دولة للسلاح النووي في أي جزء من العالم سيعقبه الرد.

 

وقال كليفرلي خلال مؤتمر لحزب المحافظين البريطاني، الثلاثاء، في معرض حديثه عن إمكانية استخدام السلاح النووي في النزاع في أوكرانيا و"الخطوط الحمراء" بالنسبة لبريطانيا، إن "هذه ستكون حالة تفترض أن استخدام السلاح النووي من قبل أي دولة في أي مكان في العالم لن يبقى دون رد".

 

وأكد الوزير البريطاني وقوف لندن إلى جانب أوكرانيا ومواصلة دعمها، مضيفا أن على بريطانيا وحلفائها إظهار "الصمود الاستراتيجي"، وإلا ستكون هناك إشارة إلى "الدول المعتدية المحتملة الأخرى بأن الغرب يفتقر إلى الحزم".

 

وأضاف أن بريطانيا لن تعترف بانضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، كما لن تعترف بتبعية القرم لروسيا.

 

وأكد كذلك استمرار النهج لتطوير العلاقات مع منطقة المحيطين الهادئ والهندي، مشيرا إلى دور الصين المهم في المنطقة.

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الخارجية البريطانية: استخدام أى دولة للسلاح النووى سيعقبه رد

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