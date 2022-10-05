الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدارة بايدن المذعورة تضغط على دول الخليج لتفادى ما تصفه بـ الكارثة

بايدن
بايدن
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نقلت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر حكومية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول ثني أعضاء منظمة أوبك + عن قرار خفض حجم إنتاج النفط والمقرر عقد اجتماع بشأنه اليوم الأربعاء.

 

وقالت المصادر إنه: "على مدى الأيام القليلة الماضية، شارك مسؤولون رفيعو المستوى في مجال الطاقة والاقتصاد في إدارة بايدن بالضغط على مسؤولي الدول الحليفة في الشرق الأوسط، بينها الكويت والسعودية والإمارات، للتصويت ضد خفض إنتاج النفط ".

 

وتقول قناة سي أن أن: إن بحوزتها تسجيلات رسائل من إدارة بايدن، تصف التهديد بخفض إنتاج النفط بأنه "كارثة كاملة" و "عمل عدائي".

 

ووصف محاور آخر في القناة الحالة المزاجية السائدة في البيت الأبيض بأنها "ذعر".

 

وتعقد دول "أوبك+" اجتماعا الأربعاء للمرة الأولى منذ مارس 2020 في المنظمة في فيينا، حيث تناقش اتفاقية مستقبلية للحد من إنتاج النفط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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