الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محافظ البنك المركزى الأوكرانى يستقيل فجأة

كيريلو شيفشينكو
كيريلو شيفشينكو محافظ البنك المركزي الأوكراني
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قدم كيريلو شيفشينكو محافظ البنك المركزي الأوكراني، استقالته فجأة للرئيس فولوديمير زيلينسكي، مشيرا لأسباب صحية.

 

وقال شيفشينكو (49 عاما) في بيان أصدره البنك الأوكراني الوطني: "نظرا لمسائل صحية لم يعد ممكنا تجاهلها بعد الآن، اتخذت قرارا صعبا".

 

وأضاف: "أشكر رئيس أوكرانيا على التصويت على الثقة بي والعمل الذي تمكنا من القيام به سويا قبل الحرب وخلالها".

 

وذكر أن عمل النظام المالي الأوكراني تم القيام به دون انقطاع، رغم حرب روسيا على البلاد.

 

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن نزاعا بين وزارة المالية والبنك المركزي اشتد مؤخرا.

 

ودعم شيفشينكو، الذي تولى منصبه في يوليو 2020، الادخار بسبب عجز الموازنة المزمن وأعرب عن قلقه بشأن اقتراب أوكرانيا من التضخم المفرط. وقيام البنك المركزي بطبع اوراق مالية بالفعل لتمويل الحكومة.

 

وفي مشروع الموازنة الحالي لعام 2023، يتعين أن يتم تمويل نصف الموازنة من قروض.

 

يذكر أنه يتم تمويل الميزانية الأوكرانية، بما فيها الإنفاق العسكري، بدرجة كبيرة من الدول الغربية منذ قيام روسيا بغزوها في فبراير الماضي.

 

وأعلنت بروكسل وكييف، أن الاتحاد الأوروبي وقع مذكرة تفاهم بشأن تقديم مساعدات مالية كلية إضافية لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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