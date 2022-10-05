الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 5-10-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 5-10-2022، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 5-10-2022

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

 

وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. بينما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

 
العظمى الصغرى
القاهرة 32 23
العاصمة الإدارية 32 23
6 أكتوبر 32 22
بنها 32 23
دمنهور 31 22
كفر الشيخ 31 23
المنصورة 31 23
دمياط 29 23
بورسعيد 29 23
الإسماعيلية 33 21
السويس 32 22
الزقازيق 32 23
شبين الكوم 32 22
طنطا 31 22
شلاتين 35 25
الإسكندرية 29 23
العلمين الجديدة 29 23
وادي النطرون 32 23
مطروح 28 20
السلوم 29 20
سيوة 31 21
العريش 30 22
رفح 29 22
الطور 34 25
كاترين 30 17
رأس سدر 33 25
نخل 32 19
طابا 33 24
نويبع 35 25
حلايب 32 26
شرم الشيخ 36 26
الغردقة 36 26
مرسى علم 35 26
الفيوم 32 22
بني سويف 32 22
المنيا 33 20
أسيوط 34 21
سوهاج 35 24
قنا 39 26
الأقصر 39 25
أسوان 41 26
الوادي الجديد 37 25
أبوسمبل 42 25
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 33 25

 


أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:


العظمى الصغرى
مكة 41 29
المدينة 40 24
الرياض 36 21
المنامة 35 30
أبوظبي 37 28
الدوحة 37 30
الكويت 42 24
دمشق 32 12
بيروت 28 21
عمان 30 15
القدس 28 15
غزة 29 19
بغداد 43 23
مسقط 33 26
صنعاء 27 09
الخرطوم 39 26
طرابلس 27 18
تونس 28 19
الجزائر 22 17
الرباط 27 16

رئيس التحرير

وائل لطفي

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