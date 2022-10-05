زيادة جديدة.. ارتفاع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-10-2022

يتابع المصريون سعر الدواجن كل يوم ويزداد الاهتمام مع بداية العام الدراسي كونها باتت جزءًا مهمًا من وجبات الطلاب سواء البانيه أو وجبات الغذاء ما بعد اليوم الدراسي، فهي في المطلق أرخض أنواع البروتين، لاسيما مع زيادة سعر اللحوم الحمراء واللحوم المجمدة.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-10-2022

وقد صعدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-10-2022 فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 29 و31 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وزادت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 33 و35 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتسعى الحكومة حاليًا لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا اليوم الأربعاء 5-10-2022

وقفزت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 32 جنيهًا للدواجن البيضاء، ودار الكتكوت الأبيض حول 5.25 و5.5 جنيه، وتراوح الكتكوت الساسو بين 5.25 و5.5 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 24 جنيهًا.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء 5-10-2022

وصعدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 32 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 39 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 24 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل اليوم الأربعاء 5-10-2022

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيهين لتسجل 31 جنيها، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو 3 جنيهات لتسجل 37 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 51 و52 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 46 جنيهًا للمستهلك.