الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: مدير الوكالة الذرية سيتوجه إلى كييف وموسكو خلال الأسبوع الحالى

رافايل جروسي
رافايل جروسي
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الثلاثاء، عن أن مديرها رافايل جروسي سيتوجه إلى كييف وموسكو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقالت الوكالة في بيان: "إن جروسي سيواصل مشاوراته بشأن إقامة منطقة أمان وحماية نووية حول محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا".

أمن المحطة

وكان جروسي أكد في وقت سابق اليوم على هامش زيارته لعاصمة أرمينيا، يريفان في تصريح لوكالة "فرانس برس": أنه "لا يوجد أي خطر" أمني على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا غداة طرد الروس مديرها منها.

وقال: "لا يوجد أي خطر على الاطلاق"، مضيفًا أن "أهم ما يتعلق بالمدير العام للمحطة إيجور موراتشوف هو أنه تم إطلاق سراحه  وعاد إلى عائلته من جديد".

وكان أُطلق سراح المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا الثلاثاء بعد أن اعتقلته "دورية روسية" أثناء توجهه من المصنع إلى بلدة إرنوجودار التي تسيطر عليها روسيا.

واحتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، في مطلع مارس، وهي ليست بعيدة عن خط التماس بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي تحتلها موسكو.

ومنطقة زابوريجيا وهي من الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا رسميًا الجمعة. 

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف موقع المحطة منذ عدة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد قيام روسيا بضم أربع مناطق أوكرانية، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين اجتماعًا طارئًا بشأن الوضع في أوكرانيا، على ما أعلنت المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ستنظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، خلال هذه الجلسة دون تحديد موعد نهائي، في قرار قيد الإعداد يتعلق بالضم، بعد استخدام روسيا لحق النقض خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن هذه المسألة، بحسب عدة مصادر دبلوماسية.

مدير الوكالة الذرية رافايل جروسي محطة زابوريجيا للطاقة النووية إقامة منطقة أمان مشاورات زيارة لكييف وموسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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