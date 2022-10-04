«المتحدة» تهدى الشعب المصرى أغنية «كان ياما كان.. نصر أكتوبر»

أهدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أغنية "كان ياما كان.. نصر أكتوبر"، للشعب المصرى بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأنتج الأغنية شركة "هاشتاج"، وشهدت ظهور أبطال مسلسل "يحيى وكنوز"، وقامت بغنائها نيفين محمود.

الأغنية كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، توزيع ومكساج أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإخراج محمد عيد.

وتقول كلمات الأغنية:

كان ياما كان جيشنا في اليوم ده انتصر.. وجنود زى الأسود يملوا العين والنظر

كتبوا التاريخ بدمهم مش فارقة حاجة عندهم غير أرضهم.. ما هو أصل أيه أعز من الوطن

كتب التاريخ تشهد على الملحمة.. مين كان قوى.. مين دافع.. مين حما

مين حرر الأرض بأإيديه ومصر بالنسبة له إيه.. كله أمل في بكرة أحسن وده فعلا حصل

أنا وأنت أهو عايشين بفخر وفى أمان.. والفضل يرجع للى ضحوا من الرجال

مااحناش دعاة للحرب ولا بنحبها.. لكن اللى يجى علينا يبقى مالوش مكان

الانتصار مش بس علم على الموساد.. علمنا يعنى أيه كرامة في الحياة

جيل بعد جيل برضو يدافع عنها.. ولحد مهما العمر يوصل منتهى

انا من البلد دى.. مصر حرة وافتخر.. وعلشانها اودى نفسى عادى للخطر

انا واللى زي كتير أوى جاهزين ولا يمكن ننحنى.. ولا ينتهى عشقى لكل حتة في البلد

أنا وأنت أهو عايشين بفخر وفى أمان.. والفضل يرجع للى ضحوا من الرجال

مااحناش دعاة للحرب ولا بنحبها.. لكن اللى يجى علينا يبقى مالوش مكان

الانتصار مش بس علم على الموساد.. علمنا يعنى أيه كرامة في الحياة

جيل بعد جيل برضو يدافع عنها.. ولحد مهما العمر يوصل منتهى

نصر أكتوبر

نصر أكتوبر

نصر أكتوبر

نصر أكتوبر

نصر أكتوبر

نصر أكتوبر

نصر أكتوبر