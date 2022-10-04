السجن المؤبد لسائق و7 آخرين قتلوا مواطنًا بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بالسجن المؤبد لسائق و7 آخرين سبق محاكمتهم، في قتل مواطن وسرقة سيارته والشروع في قتل نجله بدائرة مركز فاقوس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

وتعود أحداث القضية رقم 38936 لسنة 2014 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 2182 لسنة 2014 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "نصر ح ن م" 33 سنة، سائق، مقيم بدائرة مركز فاقوس، وسبعة متهمين آخرين، سبق محاكمتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 3 مارس عام 2014، وبدائرة مركز فاقوس، اشتركوا في قتل المجني عليه يحيي ع، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بواسطة سلاح ناري مشخشن (بندقية آلية)، وما أن ظفروا بالمجني عليه حال مروره بالطريق الذي كمنوا له فيه، وحال استقلاله سيارته، أطلق المتهمان الأول والثاني عليه أعيرة نارية أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما اقتصر دور المتهم المُشار إليه على الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في سرقة المجني عليه الأول، وقد اقترنت جناية القتل بجنايتين آخريين تلتهما في نفس الزمان والمكان، وذلك بأن شرع المتهمون في قتل المجني عليه أحمد يحيى عبدالعظيم محمد علاوي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته، كما شرع المتهمون في سرقة مبلغ نقدية وسيارة المجني عليه الأول.