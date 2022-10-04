تعظيم سلام.. السيسى لأبطال معركة «أبوعطوة»: «قدمتم الكرامة والعزة دون مقابل»

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بأبطال معركة أبوعطوة خلال حرب أكتوبر.

وقال الرئيس: «أهلًا وسهلًا، لنا عظيم الشرف إن إحنا نلتقى ونشوفكم، وكل الناس فى مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال، اللى قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل».

وأضاف: «احترامى وتقديرنا ليكم كلكم»، مردفًا: «أرجو تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا قبل كده.. كان مهم قوى إنكم تبقوا موجودين النهارده علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتى، شوفوا ثمن الكرامة بيتعمل إزاى؟ لا بيتعمل بالكلام ولا بالشعارات، بيتعمل بالدم والتضحيات وفضل باقى حتى الآن».

واختتم الرئيس: «عظيم الشرف إن إحنا نلتقى بيكم ونشوفكم وربنا يديكم الصحة ويجازيكم خير على ما فعلتموه وكل هذا الجيل».