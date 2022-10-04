الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

النيابة الإدارية تحقق مع مدرس ضرب طالبة فى السنبلاوين

المستشار عدلي جاد
المستشار عدلي جاد
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أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بالسنبلاوين، بشأن ما تم تداوله بالمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، من واقعة تعدي مدرس بالضرب على طالبة بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة بطرنيس العرب، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، على رأسها بعصا مما أدى إلى إغمائها ونقلها للمستشفى.

وبناء عليه، قام المستشار محمد صالح مدير النيابة، بقيد الواقعة بالقضية رقم ٩٢٥/ ٢٠٢٢ السنبلاوين، وإحالتها للمستشار أحمد البري رئيس النيابة، لمباشرة التحقيقات.

السنبلاوين طالبة المواقع الإلكترونية مدرس إدارة السنبلاوين التعليمية مستشفى

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