القبض على عاطلين بتهمة التشاجر فى 15 مايو

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في القبض علي عاطلين لقيامهما بالتشاجر بمدينة 15 مايو، وإصابة كل منهما الآخر بسبب خلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده نشوب مشاجرة بين شخصين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من "أحمد طلعت فتحي"، و"أحمد عباس"، بسبب خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، واقتيادهما لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4438 لسنة 2022 وتباشر النيابة العامة التحقيقات.