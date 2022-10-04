القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوى الشريف

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1444 هـ.

وجاء في برقية التهنئة: "بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبى الرحمة محمـد صلوات الله عليه وسلامه يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء، داعيًا الله أن يعيدها عليكم وعلى مصرنا العظيمة وشعبها بكل الخير واليمن والبركات".

وتابع “رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن والدفاع عن مقدراته، مقتدين بصاحب الذكرى العطرة وكفاحه ونضاله في مجابهة الشدائد والتحديات وحفظ الأوطان وتعهدها بالبناء والتطوير، متحلين بالشجاعة والإيمان الواثق بنصر الله وتوفيقه لتظل مصرنا الغالية وطناً أمناً قوياً بسواعد أبنائه المخلصين، والله أدعو أن يحفظ خطاكم وأن يؤيدكم دوماً بنصره".

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية.

هذا وأصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركون بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.