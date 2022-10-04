تخرج 600 جراح حول العالم فى أكاديمية الدكتور أسامة طه لجراحات السمنة والتجميل

فريق عمل مميز من جراحين وإخصائيي تغذية وتدريب بدنى لتدريب الأطباء على أعلى مستوى

تعد أكاديمية الدكتور أسامة طه لجراحات السمنة والتجميل، من أكبر مؤسسات التدريب الرائدة فى هذا المجال، حيث إنها لم تكتف بخدمة الشرق الأوسط فقط، بل حملت على عاتقها تدريب الجراحين من جميع أنحاء العالم، إذ تعتبر من الأكاديميات القليلة المعتمدة دوليا والتى تهدف إلى تدريب كوادر جراحية شابة قادرة على التعامل مع السمنة ومشاكلها باستخدام أحدث وسائل التدريب وتأهيلهم لتطبيق المعايير الدولية لجراحات السمنة، مما يخدم مرضى السمنة على نطاق أوسع فى جميع أنحاء العالم.

ونجحت الأكاديمية فى تخرج أكثر من ٦٠٠ جراح كفء من جميع أنحاء العالم، مما جعلها مقصداً للعديد من جراحي الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا للاطلاع وتعلم كل ما هو جديد فى هذا المجال، إذ أتى إليها أطباء من إسبانيا وألمانيا وجنوب إفريقيا وأمريكا وفرنسا وكثيرون من دول الخليج والعراق والأردن وسوريا وتونس والمغرب.

وتضم مجموعة د. أسامة طه فريق عمل مميزا من جراحين وإخصائيي تغذية وتدريب بدنى تحت قيادة د. أسامة بخبرته العريقة فى هذا المجال، الذين يحرصون طول الوقت على نقل هذه الخبرة إلى شباب الأطباء وحرصهم على التعاون مع الجراحين المتخرجين في الأكاديمية عن طريق online Telemedicine حتى بعد عودتهم إلى بلادهم.

واستطاع الدكتور أسامة طه خلال مسيرته المهنية تحقيق الكثير من الإنجازات والامتيازات، حيث ساهم فى وضع مصر على خريطة هذا النوع من الجراحات، كما أنه مصنف كأفضل جراح سمنة على مستوى الشرق الأوسط، ومن أفضل 10 جراحين على مستوى العالم، وقد ساعد الآلاف من مرضى السمنة المفرطة فى تغيير حياتهم وكان سببا فى سعادتهم وشفائهم من العديد من الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة مثل السكر وضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب والرئة المزمنة.