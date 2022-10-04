5 أجزاء من جسدك ينبغى تجنب تراكم الدهون بها

تشكل الدهون الزائدة في الجسم حطرا على الصحة،وقد أكدت دراسة جديدة إلى أن موقع الدهون وليس كميتها، هوما يجب أن تنتبه إليه.

ووفقًا لموقع" ذا صن": الدهون تحت الجلد هي "الأكثر أمانًا" ويسهل التخلص منها بينما الدهون الحشوية هي "الخطرة" أو "السامة" المخزنة في أعمق في الجسم واتؤثر على شكلنا وأجسامنا.

تقول الدكتورة الدكتورة سارة جارسيد: "الدهون الحشوية نشطة، مما يعني أنها تغير التوازن الكيميائي في أجسامنا مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة، ويمكن أن يجلس أيضًا حول أعضائنا الحيوية، مما يؤثر على قدرتها على العمل."

وجدت دراسات جديدة أن وجود كميات صغيرة من الدهون في بعض "مناطق المشاكل" يمكن أن يكون أكثر إثارة للقلق، ونوضح خلال السطور التالية الأماكن التى يجب أن يتم تجنب الدهون بها:

الرقبة والوجه

قد يكون تخزين الدهون في الرقبة والوجه علامة على تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب .

وجدت دراسة أمريكية أنه كلما زاد حجم رقبتك ، زادت احتمالية إصابتك بمستويات عالية من LDL (المعروف أيضًا باسم الكوليسترول غير HDL - أو الكوليسترول "الضار").

يعتقد الباحثون أن محيط العنق الذي يزيد عن 14 بوصة للنساء و 17 بوصة للرجال يشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

تقول أخصائية التغذية سارة بوكهارت : "يمكن أن تؤدي دهون الرقبة أيضًا إلى الضغط على الممرات الهوائية الرئيسية في الجسم مما يجعل التنفس أكثر صعوبة، خاص في الليل ، حيث يعاني بعض المرضى من صعوبة التنفس ، مما يزيد من خطر الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم والسكتات الدماغية والاكتئاب ، ناهيك عن جعلهم يشخرون بصوت عالٍ للغاية."

الصدر

بالنسبة للرجال والنساء ، تعتبر الزيادة في حجم الثدي الناتجة عن تخزين الدهون علامة تحذير لخطر الإصابة بالسرطان في المستقبل .

تقول الدكتورة سارة: "تنتج الخلايا الدهنية هرمون الاستروجين ، وزيادة هرمون الاستروجين يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي، يمكن أن تؤدي هذه الخلايا الدهنية الزائدة في الثدي أيضًا إلى حدوث التهاب في الجسم يمكن أن يساهم في الإصابة بالسرطان."

الجزء العلوي من الذراعين

إن اكتساب الدهون في الجزء العلوي من الذراعين هو علامة على وجود دهون زائدة في الجسم بالكامل - وعلامة تحذير على أنك بحاجة إلى التفكير بجدية في فقدان الوزن لحماية صحتك .

تقول الدكتورة سارة: "تشير الدهون الزائدة على الذراعين عادة إلى السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

"نحن نعلم أن السمنة ناتجة عن سوء التغذية وأي شخص يعاني من الدهون هنا من المحتمل أن يلاحظ أيضًا وجود مخزون للدهون في مكان آخر، تزيد السمنة من فرص الإصابة بالاكتئاب والنوبات القلبية والسكري من النوع 2 والسكتة الدماغية وآلام المفاصل وأمراض القلب والسرطان والموت المبكر ، لذا فهذه علامة تحذير لمحاولة تغيير نمط حياتك."

الفخذين

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم دهون رخامية في عضلات الفخذ لديهم خطر متزايد بنسبة 34 في المائة للإصابة بفشل القلب مقارنة بمن لا يفعلون ذلك.

يعتقد الخبراء الذين أجروا الدراسة أن هذه الدهون "العضلية" ، تمامًا مثل دهون البطن ، "نشطة" ، تسبب التهابًا في الجسم وتجعل جهاز المناعة يهاجم ، بدلاً من الدفاع.

هذا يمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية وتطور مرض السكري من النوع 2 .

البطن

إن وجود طبقة من "الدهون القابلة للفك" حول محيط الخصر لدينا أمر طبيعي تمامًا ، ولكن عندما نبدأ في تخزين الكثير من الدهون الحشوية هناك ، يمكن أن يكون ذلك خطيرًا على صحتنا - ويعاني 28 مليون بريطاني من هذه المشكلة.

تحذر الدكتورة سارة: "غالبًا ما تشق طريقها إلى الكبد حيث يتحول إلى كولسترول، وينتقل الكوليسترول بسهولة إلى مجرى الدم ، ويسد الشرايين ويسبب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

إذا قمت بزيادة الحركة وتقليل الوقت الذي تقضيه في الجلوس، فإنك تزيدين من حرق الدهون لديك وفرص التخلص من دهون الجسم.

تناول مزيد من العناصر الغذائية

من خلال تناول مجموعة متنوعة أكبر من الفاكهة والخضروات والبقوليات والبروتينات الكاملة ، فإننا نغذي بكتيريا الأمعاء ونزيد من مدخولنا الغذائي .

تقول أخصائية التغذية سارة بوكهارت: "كلما زادت التغذية التي نتناولها ، قل احتمال تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

"بالإضافة إلى ذلك ، كلما زادت سعادة بكتيريا الأمعاء ، زادت احتمالية هضم الطعام بكفاءة وأقل احتمالًا لأننا نعاني من الحالة المزاجية السيئة - مما يحسن أيضًا فرصنا في حرق الدهون."

تخلص من الأطعمة المصنعة

قلل من الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الجاهزة ورقائق البطاطس والمعجنات والبسكويت والنقانق فهي ذات قيمة غذائية منخفضة للغاية وهي مصممة لتجعلنا نرغب في تناول المزيد منها، كما أنها غنية بالسعرات الحرارية ، لذلك عندما نأكلها نأخذ المزيد من الطاقة ، مما يجعلنا أكثر عرضة لتخزين الدهون.

إجهاد أقل

عندما نشعر بالتوتر نطلق هرمون الكورتيزول ، والذي لا يجعلنا فقط نرغب في تناول المزيد ، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتنا على تكسير الدهون في الجسم، حاول أن تأخذ وقتًا طويلاً وتنام أكثر وتجنب المواقف العصيبة .

اخلط التمارين

تقول المدربة الشخصية سيسيليا هاريس: "تمارين القلب تحرق الكثير من السعرات الحرارية ، وهو ما نريده إذا حاولنا تحويل الدهون، الكارديو هو أي شيء يزيد من معدل ضربات القلب ، مثل المشي والجري وركوب الدراجات وتمارين HIIT والتمارين الرياضية وما إلى ذلك.

ونصحت : "عندما نرفع الأثقال ، نبني العضلات ، وكلما زاد عدد العضلات التي نمتلكها ، زادت السعرات الحرارية التي نستخدمها يوميًا مما يجعل فقدان دهون الجسم أسهل. حاول القيام ببعضهما كل أسبوع ".