الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين وإصابة ثالث فى انقلاب سيارتين بترعة فى قنا

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي بيجو على طريق "مصر- أسوان" الزراعي وانقلابهما داخل ترعة الفؤادية، بالقرب من قرية الأميرية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي بيجو على طريق "مصر- أسوان" الزراعي وانقلابهما داخل ترعة الفؤادية، وتبين مصرع هاني مسعد غبريال، من كوم البيجا بمركز فرشوط، وكرم شاكر أبو المجد، من قرية المخلبطية بمركز أبوتشت، سائقى السيارتين، وإصابة حمادة جاد الكريم عبده، 38 عامًا، من قرية الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

مصرع حادث تصادم قنا ترعة الفؤادية تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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