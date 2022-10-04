هل يساعد النظام الغذائي والأعشاب في تقوية المناعة؟

أدرك العلماء منذ فترة طويلة أن الأشخاص الذين يعيشون في فقر ويعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، على سبيل المثال ، لا يعرف الباحثون ما إذا كانت أي عوامل غذائية معينة، مثل الأطعمة المصنعة أو تناول كميات كبيرة من السكر ، ستؤثر سلبًا على وظيفة المناعة، لا تزال هناك دراسات قليلة نسبيًا حول تأثيرات التغذية على الجهاز المناعي للإنسان.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني هناك بعض الأدلة على أن نقص المغذيات الدقيقة المختلفة - على سبيل المثال ، نقص الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس وحمض الفوليك والفيتامينات A وB6 وC وE - يغير الاستجابات المناعية في الحيوانات، كما تم قياسها في أنبوب الاختبار.

ومع ذلك ، فإن تأثير هذه التغييرات في جهاز المناعة على صحة الحيوانات أقل وضوحًا، وتأثير أوجه القصور المماثلة على الاستجابة المناعية البشرية لم يتم تقييمه بعد.

على سبيل المثال، لا تحب الخضار - فإن تناول مكملات الفيتامينات والمعادن يوميًا قد يجلب لك فوائد صحية أخرى، تتجاوز أي آثار مفيدة محتملة على جهاز المناعة.

تحسين المناعة بالأعشاب والمكملات الغذائية؟

إن إثبات ما إذا كان عشب - أو أي مادة، في هذا الصدد - يمكن أن يعزز المناعة هو، حتى الآن، مسألة معقدة للغاية. لا يعرف العلماء، على سبيل المثال، ما إذا كانت العشبة التي يبدو أنها ترفع مستويات الأجسام المضادة في الدم تفعل أي شيء مفيد للمناعة بشكل عام.

الإجهاد ووظيفة المناعة

أصبح الطب الحديث يقدر العلاقة الوثيقة الصلة بين العقل والجسد ترتبط مجموعة متنوعة من الأمراض ، بما في ذلك اضطراب المعدة والشرى وحتى أمراض القلب، بآثار الإجهاد العاطفي. على الرغم من التحديات، يدرس العلماء بنشاط العلاقة بين الإجهاد ووظيفة المناعة.

عندما يتعرض الناس لمواقف يعتبرونها مرهقة ، يصعب عليهم قياس مقدار التوتر الذي يشعرون به، ويصعب على العالم معرفة ما إذا كان الانطباع الذاتي للشخص عن مقدار الإجهاد دقيقًا، يمكن للعالم فقط قياس الأشياء التي قد تعكس التوتر، مثل عدد مرات ضربات القلب في كل دقيقة، ولكن مثل هذه القياسات قد تعكس أيضًا عوامل أخرى.

ومع ذلك، فإن معظم العلماء الذين يدرسون العلاقة بين الإجهاد ووظيفة المناعة، لا يدرسون ضغوطًا مفاجئة قصيرة العمر؛ بدلاً من ذلك، يحاولون دراسة الضغوطات المستمرة والمتكررة والمعروفة باسم الإجهاد المزمن، مثل تلك التي تسببها العلاقات مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل، أو التحديات المستمرة لأداء الفرد بشكل جيد في العمل. يبحث بعض العلماء فيما إذا كان الضغط المستمر يؤثر سلبًا على جهاز المناعة. ومن الصعب إجراء ما يسميه العلماء “التجارب الخاضعة للرقابة” على البشر.

في تجربة مضبوطة، يمكن للعالم تغيير عامل واحد فقط، مثل كمية مادة كيميائية معينة، ثم قياس تأثير هذا التغيير على بعض الظواهر الأخرى القابلة للقياس، مثل كمية الأجسام المضادة التي ينتجها نوع معين من خلية جهاز المناعة عند تعرضها للمادة الكيميائية، في الإنسان، هذا النوع من التحكم غير ممكن ، نظرًا لوجود العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث للحيوان أو الشخص في الوقت الذي يتم فيه أخذ القياسات.