القبض على عاطل شوه وجه حارس أمن في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على عاطل شوه وجه حارس أمن حاول الإمساك بالمتهم، لمحاولته سرقة شنطة سيدة بمنطقة العمرانية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب، يفيد بقيام عاطل بتشويه وجه فرد أمن بمادة كاوية لمحاولة الإمساك به بعد أن قام بسرقة شنطة الفتاة ولاذ بالفرار.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع الغرب، تبين أن اللص استولى على حقيبة سيدة تحتوى على مبلغ مالي ومتعلقات شخصية بعد تهديدها بسلاح أبيض، وقامت بالاستغاثة وقام أحد أفراد الأمن باللحاق بالمتهم، وعندما تمكن منه قام بإلقاء مادة كاوية فى وجه ولاذ بالفرار على إثر ذلك.

عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بكاميرات المراقبة ورواية الشهود العيان، تمكن المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، وتمكن معاونه الرائد هاني عجلان من إلقاء القبض على المتهم وبحيازته المسروقات، وسلاح أبيض المستخدم، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.