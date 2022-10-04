إحالة 5 للجنايات بتهمة استعراض القوة في العياط

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 5 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة استعراض القوة والتسبب في مقتل عامل خلال مشاجرة بينهما بالأسلحة النارية بمركز العياط.

و كان عاملا قد لقى مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري في إحدى قرى العياط بالجيزة، حيث أصيب بطلق ناري طائش خلال تشاجر عدد من الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد لأشخاص بإحدى قرى العياط، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتبين أنه خلال تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وإطلاق أعيرة نارية، أصيب عامل تصادف تواجده مصادفة بمحيط المشاجرة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم تحديد هوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.