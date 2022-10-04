الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات مرورية على «الدائري الزراعي»

كثافات مرورية
كثافات مرورية
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شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، الثلاثاء، كثافة مرورية، فيما كثف مرور القليوبية من وجوده بالمحاور الرئيسية والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

الإدارة العامة للمرور، قد واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتم ضبط 204 مخالفة السير بدون تراخيص 15 مخالفة موقف عشوائي 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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