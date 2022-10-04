الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. النطق بالحكم على «أندور» في قتل وهتك عرض «أمل» بالبراجيل

أندرو» المتهم بقتل
أندرو» المتهم بقتل الطفلة «أمل»
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تعقد محكمة جنايات الجيزة، جلستها الثلاثاء، للنطق بالحكم على «أندرو» المتهم بقتل الطفلة «أمل» بعد محاولة هتك عرضها بالبراجيل، وذلك بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية بجلسة الشهر الماضي.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع والذي استهل مرافعته بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المجني عليها، ودفع بعدم وجود سبق الإصرار وعدم توافر النية لقتل المجنى عليها أثناء توجهه إلى منزل المجني عليها.

وأكد الدفاع أنه لا يريد الحديث في القتل لكون المتهم معترف بالجريمة كاملة «لكن دفوعي على عدم توافر سبق الإصرار والترصد وعدم توافر نية القتل».

وأوضح الدفاع لهيئة المحكمة أن القضية كلها مبنية على اعتراف المتهم فقط ولا يوجد دليل مادي سواء فيديو أو شهود على الواقعة سوى المتهم نفسه.

وأضاف أن المتهم اعترف بأنه أثناء توجهه إلى منزل المجنى عليها كان يريد التعدي على المجني عليها، وطالب الدفاع بالبراءة للمتهم أساسيًا واحتياطيًا استعمال الرأفة وتخفيف العقوبة.

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وائل لطفي

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