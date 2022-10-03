الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

83 % من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى

أوكرانيون
أوكرانيون
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قالت شركة لاستطلاعات الرأي مقرها كييف، اليوم الاثنين، إن نسبة قياسية من الأوكرانيين تبلغ 83% تود انضمام الدولة إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى مسح أُجري بعد تقديم كييف طلب انضمام إلى الحلف.

وأجرت مجموعة ريتنج الاستطلاع يومي الأول والثاني من أكتوبر، بمشاركة 2000 شخص بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا ستتقدم بطلب معجل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت مجموعة ريتنج، إن نسبة المؤيدين للانضمام إلى حلف الأطلسي كانت أكبر نسبة سجلها استطلاع في أوكرانيا. 

وقال 4% من السكان، إنهم سيصوتون ضد الانضمام إلى التكتل، بينما قال تسعة بالمئة إنهم لن يصوتوا.

على النقيض، عبر 55 بالمئة في نوفمبر عن التأييد للانضمام إلى التكتل، مما يوضح مدى التغير الكبير في الرأي العام حول مسألة الانضمام للحلف منذ غزو روسيا لأوكرانيا. 

وعارضت روسيا لابشدة لسنوات توسع الحلف الذي ترى أنه تهديد أمني.

وأشار الاستطلاع الجديد إلى أن تأييد الانضمام إلى حلف الأطلسي ارتفع سبع نقاط مئوية منذ يونيو.

الأوكرانيين كييف حلف شمال الأطلسي فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا حلف الأطلسي

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