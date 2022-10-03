الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقط من الطابق الثالث.. مصرع طالب أسنان بجامعة الدلتا الخاصة

جثة
جثة
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شهدت محافظة دمياط حادث أليم حيث لقى طالب بجامعة طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الدلتا الخاصة مصرعه، حيث سقط من الطابق الثالث علوي بالسكن الجامعي، وتم نقله لمستشفى دمياط الجديدة، وتوفي عقب وصوله.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بسقوط طالب من شرفة السكن الجامعي بجامعة الدلتا الخاصة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الطالب يدعى محمد طه، 19 سنة، بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان، وكشفت التحريات أن الطالب حاول دخول الغرفة عن طريق شرفة الغرفة المجاورة، فاختل توازنه وسقط من الطابق الثالث علوي، وتم نقله لمستشفى دمياط الجديدة في غيبوبة تامة، وتوفي عقب وصوله وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العرض على النيابة العامة المباحث الجنائية بكلية طب الأسنان قسم شرطة جمصة مدير المباحث الجنائية مستشفى دمياط من مدير المباحث الجنائية محضر بالواقعة سقط من الطابق

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