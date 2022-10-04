«ما تفرطش فيها».. كيف تربح من الـ«50 قرش» 100 ألف جنيه؟

هل تعلم أن مجرد امتلاكك عملة نقدية فئة الـ50 قرش القديمة قادر على أن يجعلك تملك الكثير من الأموال الآن، نعم هذا ما تداول من أخبار في الفترة الأخيرة، وما حاولنا التأكد منه خلال هذه السطور.

إذ سيطرت عملة الـ50 قرشًا على محركات البحث ومواقع البيع والشراء مؤخرًا بعد إعلان تجار العملات القديمة، رغبتهم في شراء العملات المصرية النادرة بأسعار خيالية، لكن هذا المرة كانت المفاجأة وهي الإعلان عن إمكانية شراء هذه العملة التي عاصر تداولها الكثيرون لأنها حديثة نسبيًا.

وعن صحة المعلومات حول تداول بيع عملة الـ50 جنيهًا القديمة قال أحد كبار العملات القديمة إنه ليست جميع فئات الـ50 قرشًا مطلوبة، خاصة أنها ما زالت متداولة في السوق المصرية ولم تنقرض بعد، لكن المطلوب منها هي العملة الورقية القديمة التي صدرت عام 1911، والتي يظهر عليها صورة أبو الهول في المنتصف، أو تلك التي يوجد فيها صورة أبو الهول على اليسار، موضحًا أنهم الأغلى في أسواق العملات القديمة حاليًا، إذ بلغت قيمتهما 100 ألف جنيه مصري.

وتراوح سعر العملة النقدية فئة الـ50 قرشًا أو النصف جنيه، بين 2000 و5000 جنيه، ووصل سعر بعضها كما صرح تجار ال عملات القديمة إلى ما قيمته الـ 100 ألف جنيه وذلك بحسب نوع العملة سواء كانت ورقية أم معدنية، ووفقًا لحالتها.

وهناك الكثير من أماكن بيع العملات القديمة في مصر أشهرها في الإسكندرية والقاهرة، كما أن هناك العديد من المزادات على الإنترنت، والتي يتم الإعلان عنها بالمواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل المتخصصة في النقود القديمة.

أماكن بيع العملات القديمة في الإسكندرية

وبين أشهر الأماكن التي يتداول فيها العملات القديمة مدينة الإسكندرية وتحديدًا بشارع “شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، وكذلك في منطقة الساعة السيوف، الإبراهيمية، وأيضًا بمحطة الرمل، محطة مصر، المنشية، العطارين، وكذا سوق الجمعة، ومنطقة بحري على كورنيش الإسكندرية والشوارع المجاورة لها”.

أماكن بيع العملات القديمة في القاهرة

أما أماكن بيع العملات القديمة في القاهرة فتعتبر منطقة وسط البلد على رأس هذه الأماكن، إذ يوجد بها العديد من المزادات التي يعلن عنها في عدد من المحلات، وذلك إلى جانب منطقة خان الخليلي وشارع عماد الدين، والألفي.