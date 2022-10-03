الإثنين 03 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لعامل فى اتهامه بترويج الشابو المخدر بسوهاج

الشابو
الشابو
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أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكمًا يقضي بمعاقبة المتهم "ع.أ" عامل بالسجن 15 سنة، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة قسم ثانى سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، وبأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزنت 8 جرامات وجوهر "الميثامفيتامين" كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.

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المشدد 15 عامًا لعامل فى اتهامه بترويج الشابو المخدر بسوهاج

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