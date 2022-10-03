إيطاليا تسجل 47 وفاة و13 ألفًا و316 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الاثنين، تسجيل 13 ألفًا و316 إصابة جديدة بكورونا في أرجاء البلاد، و47 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 22 مليونًا و542 ألفًا و568 حالة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 177 ألفًا و197 وفاة.

وذكرت أنه تماثل للشفاء 14 ألفًا و269 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 21 مليونًا و898 ألفًا و422 حالات.

وأضافت أن إجمالي الفحوصات بلغ 247 مليونًا و232 ألفًا و847 فحصًا، بعدما تم إجراء 85 ألفًا و693 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت إيطاليا أمس، 28 ألفًا و906 إصابة جديدة بكورونا في أرجاء البلاد، و20 وفاة مرتبطة بالوباء، إضافة إلى 17 ألفًا و86 حالة تعافٍ.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في وقت سابق اليوم أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 618 مليونا و50 ألفا و569 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و546 ألفا و862 وفاة.

وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

كما أوضحت أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و59 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ686 ألفا و36 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و701 وفاة.