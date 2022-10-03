الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدوما الروسى يصادق على ضم مناطق أوكرانية.. وتنديد دولى بالقرار

الدوما الروسي
الدوما الروسي
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صدّق مجلس الدوما الروسي، اليوم الاثنين، على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا إلى موسكو في خطوة لم يعترف بها أغلب المجتمع الدولي.

وفي حين أنه تم انتقاد ضم تلك الأراضي، ووصف بأنه خرق للقانون الدولي في مختلف أنحاء العالم، صوت أكثر من 400 نائب بالإجماع في صالح أن تصبح المناطق جزءا من الاتحاد الروسي.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الذي كان حاضرًا كضيف، أن المناطق سوف تصبح الآن تحت الحماية الخاصة.

ووقع الرئيس الروسي الذي غزت قواته أوكرانيا في فبراير، على اتفاقيات مع قادة هذه المناطق بشأن ضمها لروسيا.

وتعتبر موافقة مماثلة من جانب المجلس الاتحادي - الغرفة العليا- أمرًا شكليًا، ولايزال يجب تمرير الكثير من القوانين على صلة بعملية الضم ومن المقرر استمرار فترة انتقالية حتى .2026

في غضون ذلك، واصلت القوات الأوكرانية إحراز المزيد من النجاحات مع استمرارها في شن الهجمات المضادة ومواصلة التقدم ضد الغزاة الروس في شرق وجنوب البلاد.

وكتب متحدث عسكري باسم الانفصاليين في منطقة لوهانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية، اليوم الاثنين، عبر تطبيق تليجرام أن الجنود الأوكرانيين تمكنوا بالفعل من تثبيت أقدامهم بالقرب من مدينة ليسيتشانسك، لكنه أشار إلى أن الوحدات الأوكرانية تتعرض للقصف المستمر من جانب الجيش الروسي.

الاراضي الاوكرانية أوكرانيا الحرب ضد أوكرانيا مجلس الدوما الروسي دونيتسك ولوهانسك مجلس الدوما

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