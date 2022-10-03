رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم لمعلمي رياض الأطفال

يبحث المعلمون عن رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم بعد أن انتهت مرحلة الاختبارات في نهاية سبتمبر الماضي الكترونيًا ، وحددت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، ومع زيادة عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم تعر ض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية.

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم

يبحث المعلمون عن رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية ويستطيعون من خلال اتباع الخطوات التالية الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم :

الدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط من هنا.

وبعد الدخول على بوابة الوظائف الحكومية ، قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك وحدد نوع الطلب الذي تريده نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم ، وبعد ذلك اضغط على عبارة استلم وستظهر مباشرة فور إعلانها.

نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم قد انتهت الثلاثاء 27 سبتمبر الماضي من اختبارات مسابقة التربية والتعليم التي استمرت ما يقرب من شهر بعد أن بدأت اختبارات مسابقة التربية والتعليم في 28 أغسطس الماضي بمحافظة الجيزة وتلتها باقي المحافظات بترتيب أعلنت عنه مسبقًا وزارة التربية والتعليم، واختتمت محافظة الدقهلية اختبارات مسابقة التربية والتعليم في 27 سبتمبر الماضي.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حدد مواعيد عقد اختبارات مسابقة التربية والتعليم الالكترونية للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت من قبل بعض الأوراق المطلوبة وهي صورة ضوئية من المؤهل الدراسي وأي مؤهلات إضافية، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، صورة ضوئية من شهادة الميلاد، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صورة شخصية حديثة مدون عليها الاسم، وكذلك فيش جنائي حديث .