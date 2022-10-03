الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى سرق الهواتف المحمولة فى الزيتون

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى
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أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الاثنين، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة هواتف المحمول، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الزيتون من أحد الأشخاص، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى، هاتف محمول من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد حائز الهاتف المستولى عليه وتبين أنه صاحب محل هواتف محمولة - ومقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه بمواجهته أقر بشراء الهاتف من أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية".

وأضاف بعلمه يكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة حيث أمكن ضبط الأخير وأقر بإشتراكه مع آخر "تم ضبطه" فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب " وإعترفا بإرتكاب عدد 6 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.
 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة الزيتون الإجراءات القانونية الهاتف المحمول مبلغ مالي سرقة كسر باب الشقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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