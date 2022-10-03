النيابة عن سلمى «فتاة الزقازيق»: المتهم باغتها بـ31 طعنة لرفضها الارتباط به

قال أحمد عاطف رئيس النيابة الكلية بجنوب الزقازيق وممثل النيابة العامة، أمام جنايات الزقازيق، التي تنظر محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى، إن المجني عليها متفوقة دراسيا وحصلت على امتياز في السنة الدراسية النهائية لها بأكاديمية الشروق، والمتهم طعنها بوحشية 31 طعنة انتقاما منها لرفضها الارتباط به.

وأثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل سلمى، وأنه مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة، إلى مرافعة النيابة العامة في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة «سلمى» المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الزقازيق»، التي قتلت بعد اصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.