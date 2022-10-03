الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لجنة فنية تعاين حادث تصادم سيارة بربة منزل فى عين شمس

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة
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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الإثنين، بانتداب لجنة فنية من المرور لمعاينة حادث اصطدام سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها لكشف الأسباب والملابسات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفية أنها لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة سيدة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة سيارة سيدة كشف الاسباب الطريق الجمجمة نزيف داخلي

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وائل لطفي

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