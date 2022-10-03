انتشال جثة شاب غرق فى ترعة بالمحلة

لقى شاب مصرعه غرقا فى ترعة قرية ديرب هاشم مركز المحلة بمحافظة الغربية، بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور العقيد محمد حوام، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في البحر المار أمام قرية ديرب هاشم.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر، حيث نزل للاستحمام فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.