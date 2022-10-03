الإثنين 03 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا  تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسبت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

إخلاء سبيل متهما شر أخبار كاذبة جماعة الإخوان الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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