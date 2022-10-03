اليوم.. محاكمة 18 متهما في «تمويل الإرهاب»

تنظر اليوم محكمة الجنايات، محاكمة 75 متهمًا في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "تمويل الإرهاب".

وتضم قضية تمويل الإرهاب الجديدة: محمود حسين، والسيد نيازي، وعبدالرحمن المزين، ومصطفى عمارة، وهشام أمين، ومصطفى محروس، وبدر خليفة، ومحمود السعيد، وعبدالله زين، وعماد عمران، وعلي جمال، وخالد عبدالفتاح، ومحمد عمار، وعطية فياض، وأحمد عبدالله.

كما تضمنت أسماء المتهمين في قضية تمويل الإرهاب الجديدة: رزق عبدالتواب، ومحمد مصطفى، ومحمد عبدالكافي، وياسر إبراهيم، وصلاح الدين حماد، وإبراهيم علي، ومصطفى محمد طاحون، وهاني شعبان، محمد عبدالعليم، ونصر سعيد، ومحمد السيد، ومجدي قرني، وعبدالسميع عطا، وعبدالباقي الكيال، ومحمد سعد محمد، وإبراهيم عراقي، وسامي الدسوقي، وشحات عبدالحليم، وأحمد شوقي.

كما تضم قائمة المتهمين في قضية تمويل الإرهاب الجديدة: أحمد يسر، وأحمد علي سبيع، وأيمن صبحي، ومحمد السعداوي، وعبد القادر حجازي، وعلي الدريني، وعبدالحميد أبو خريبة، ومحمد السيد، ومحمود الشامي، وأحمد عميش، ومصطفى فهمي، وجودة محمد، وعماد علي، وعبدالله حسن، ووليد صابر، وهشام صابر، وعمار محمد، عبد الراضي عوض، وجمال جابر، وجودة محمدين، ومحمود عبدالله، ومحمد عثمان.