الإثنين 03 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تزامنًا مع بدء الدراسة.. «شعبة المخابز» تكشف سبب ارتفاع سعر رغيف الخبز

الخبز
الخبز
ads

ردّ كريم أبوغالي، عضو شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، على شكاوى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار رغيف الخبز الفينو إلى 1 جنيه، وسط انخفاض ملحوظ في وزنه بالتزامن مع بدء العام الدراسي، موضحًا أسباب العجز في كميات الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز الفينو الحر بالأسواق، التى وصلت إلى 72%. 

وأرجع "أبوغالي"، في تصريحات تليفزيونية، العجز إلى تأخر الإفراج الجمركي عن الأقماح المستوردة من الخارج لصالح مطاحن الدقيق.

وأشار إلى أن تأخر الإفراج عن كميات الأقماح التى تعاقدت المطاحن لشرائها من روسيا وأوكرانيا لإنتاج الدقيق الحر، أدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمطاحن وارتفاع سعره في السوق المحلية إلى 12 ألف جنيه للطن.

وأوضح أن ارتفاع اسعار الدقيق الحر، وعدم توافره بالأسواق أدى إلى قيام المخابز السياحية بتقليل حجم الرغيف الفينو ورفع سعره، مشيرا إلى أن الغرفة سبق أن خاطبت وزير الصناعة ومحافظ البنك المركزي بسرعة الإفراج عن الأقماح المستوردة من الخارج لإنتاج الدقيق الحر بعد أن انخفضت طاقتها الإنتاجية 80%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الوطنى بدأ بالفعل

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب دون مصنعية اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022

«صقر دل على موقعهم».. قصة العثور على المفقودين فى صحراء مطروح

إصابة 3 فى حادث سير بمدينة النجيلة بمطروح

إصابة شخصين بأعيرة نارية فى ظروف غامضة بالمنوفية

وصول مستحقات دفعة جديدة من العمالة المصرية المغادرة للأردن

بعد قليل.. انطلاق الملتقى الرابع للتأمين بشرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال البابا ماكماستر وكيسنجر عن وقائع الحرب؟

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (2)

محمود خليل

العملاق النائم

رشا عبدالمنعم

«كل حاجة حلوة».. تذكرة لحب الحياة

محمد العسيري

موسم المدارس.. أجمل ما فينا ولادنا

ماجد حبته

الزحف الثانى إلى روما!

إسراء شوقي

روسيا وأوكرانيا.. ما القادم؟

حسين دعسة

توماس فريدمان يرى روسيا الفاشلة ولا يرى نتائج الحرب!

صور

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» بحماية الشرطة الإسرائيلية