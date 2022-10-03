تزامنًا مع بدء الدراسة.. «شعبة المخابز» تكشف سبب ارتفاع سعر رغيف الخبز

ردّ كريم أبوغالي، عضو شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، على شكاوى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار رغيف الخبز الفينو إلى 1 جنيه، وسط انخفاض ملحوظ في وزنه بالتزامن مع بدء العام الدراسي، موضحًا أسباب العجز في كميات الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز الفينو الحر بالأسواق، التى وصلت إلى 72%.

وأرجع "أبوغالي"، في تصريحات تليفزيونية، العجز إلى تأخر الإفراج الجمركي عن الأقماح المستوردة من الخارج لصالح مطاحن الدقيق.

وأشار إلى أن تأخر الإفراج عن كميات الأقماح التى تعاقدت المطاحن لشرائها من روسيا وأوكرانيا لإنتاج الدقيق الحر، أدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمطاحن وارتفاع سعره في السوق المحلية إلى 12 ألف جنيه للطن.

وأوضح أن ارتفاع اسعار الدقيق الحر، وعدم توافره بالأسواق أدى إلى قيام المخابز السياحية بتقليل حجم الرغيف الفينو ورفع سعره، مشيرا إلى أن الغرفة سبق أن خاطبت وزير الصناعة ومحافظ البنك المركزي بسرعة الإفراج عن الأقماح المستوردة من الخارج لإنتاج الدقيق الحر بعد أن انخفضت طاقتها الإنتاجية 80%.