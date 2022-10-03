على 4 شرائح.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2022

يكثف البحث عن موعد صرف معاشات أكتوبر 2022، كونها تشكل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من الموطنين وذويهم من هنا ينتظرون مواعيد صرف المعاشات كل شهر، إذ يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات أكثر من 10.7 مليون مواطن، ويتصدر البحث عن المعاشات محركات البحث العالمية جوجل وتويتر .

موعد صرف معاشات أكتوبر 2022

وبالتدريج بدأت التأمينات الاجتماعية صرف معاشات أكتوبر 2022 السبت الموافق 1 أكتوبر من خلال ماكينات الصراف الآلي، وتصبح معاشات أكتوبر 2022 متاحة بمكاتب البريد ومنافذ صرف المعاشات المختلفة بدءًا من يوم الأحد 2 أكتوبر.

شرائح صرف المعاشات أكتوبر 2022

ويأتي جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 وفقًا للمواعيد المحددة، بداية من السبت الماضي الأول من أكتوبر على 3 شرائح حسب فئة مبلغ المعاش وشريحة رابعة للفئات التي لم تصرف المعاش في المواعيد السابقة كما يلي:

الشريحة الأولى: صرف معاشات أكتوبر لفئة معاش أقل من 1000 جنيه، ويتم الصرف يومي السبت والأحد 1 و2 أكتوبر 2022 .

الشريحة الثانية: صرف معاشات أكتوبر للفئة من 1000 جنيه وأقل من 2000، ويتم الصرف يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 أكتوبر 2022.

الشريحة الثالثة: صرف معاشات أكتوبر للفئة التي تزيد على 2000 جنيه، ويتم الصرف يومي الأربع والخميس الموافقان 5 و6 أكتوبر 2022.

الشريحة الرابعة: صرف معاشات أكتوبر للفئات التي لم تصرف المعاش في المواعيد السابقة ويتم الصرف يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

معاشات أكتوبر 2022

صرف المعاشات من ATM

ويمكنك صرف معاشات أكتوبر 2022 عبر العديد من الطرق بينها:

كارت ميزة لأصحاب المعاشات.

البريد المصري لصرف معاشات أكتوبر 2022.

فيزا البريد.

صرف معاشات أكتوبر 2022 من atm.

ماكينات البنوك.

السحب النقدي لمعاشات أكتوبر 2022 من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل.

صرف معاشات أكتوبر 2022 إلكترونيًا من خلال فوري، أو أمان وغيرهما.

معاشات أكتوبر 2022

ويأتي صرف معاشات أكتوبر 2022 بالزيادة المقررة الأخيرة في شهر أبريل الماضي التي أقرتها الحكومة مسبقا على حسب مبلغ المعاش.

ووفقًا للزيادة المقررة، فإن معاشات أكتوبر تكون كالتالي:

أصحاب معاشات أكتوبر فئة 1000 جنيه، سيكون معاشه بعد الزيادة مبلغ 1130 جنيها، و2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.

وبالنسبة لمعاشات أكتوبر فوق الـ3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها، و4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها، و5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها، و6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.