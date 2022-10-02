الأحد 02 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطلين لاتهامهما بسرقة بالوعات صرف صحى بمنشأة ناصر

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، وليد عبدالرؤوف المندراوي وأمين السر رفاعي فهمي رفاعي بالسجن 3 سنوات على عاطلين، حضوريا وهما حسين أحمد ح .م وحسن أحمد حسين م وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة "10 أغطية بالوعات" والمملوكة لهيئة الصرف الصحي والتي أنشأتها الدولة للمنفعة العامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية إلي مشاهدة معاون مباحث القسم للمتهمين حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية قيادة الأول، وبضبطهما وتفتيش الدراجة عثر بحوزتهما على أغطية من معدن الزهر مملوكة لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وبمواجهته للمتهمين بالأشياء المضبوطة أقرا بسرقتها على النحو المبين بالأوراق وأضاف ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة.

واستمعت المحكمة إلي الشاهد عمر رجب أحمد مراقب بشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

وقال إن المضبوطات مطابقة للأغطية المستخدمة في شركة الصرف الصحي بالقاهرة وهي مستعملة وتخص الشركة وتقدر قيمتها بنحو 50 ألف جنيه، وأثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بأن المضبوطات مستعملة وغير متداولة بالأسواق.

وأقر المتهمان بالتحقيقات بأن المضبوطات تم ضبطها بحوزتهما وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي قضت بالحكم سالف الذكر عليهما.

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