الأحد 02 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«علشان أحرق قلب جوزى».. ربة منزل تتخلص من رضيعها بالغربية

رضيع
رضيع
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شهدت قرية أبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية  قيام ربة منزل بالإقدام على التخلص من طفلها الرضيع وإنهاء حياته بكتم أنفاسه بعد وضع وسادة على وجه حتى  لفظ أنفاسه الأخيرة. 

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من مستشفى أبيار المركزي، بوصول طفل يدعي "س. ال" ويبلغ من العمر 8 شهور جثة هامدة وقيام أحد الأشخاص بإحضاره للمستشفى. 

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة كفر الزيات برئاسة الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات إلى محل الواقعة وتبين وفاة الطفل الرضيع بعد قيام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأمر اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية قيام الأم بالتخلص من طفلها الرضيع، مستخدمة "مخدة" لكتم أنفاسه، بسبب خلافات مع زوجها حال تواجدها داخل شقتها.

تم إلقاء القبض على الأم التي انهارت واعترفت بارتكابها للواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب مفتش الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة والتحفظ علي الأم واستمرار التحقيقات.

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وائل لطفي

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