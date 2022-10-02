الأحد 02 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يبحث الطلاب عن رابط تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022، مع استمرار فتح باب تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022 لطلاب المرحلة الثالثة من طلاب الثانوية العامة والذي بدأ في 13 سبتمبر الماضي واستمر حتى الآن أمام الطلاب المتخلفين  والمستنفدين.

 ومع زيادة عمليات البحث عن رابط تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022 وخطوات تسجيل تقليل الاغتراب، تصدر مؤشرات بحث "جوجل"، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022 وخطوات تسجيل تقليل الاغتراب.

رابط تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022

يستطيع طلاب الثانوية العامة الدخول عبر رابط تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022 من هنا واتباع الخطوات التالية لتسجيل تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022 من خلال هذا الرابط: 

https://tansik.digital.gov.eg

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ثم الضغط على أيقونة تنسيق الثانوية العامة واختيار «تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة» منها، وسجل الكلية المراد التحويل إليها، وستظهر نتيجة تقليل الاغتراب على ذات الموقع المسجل به.

تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022 

وانطلقت مرحلة تقليل اغتراب الثانوية العامة 2022 في 13 سبتمبر الماضي أمام طلاب المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر.

وحددت وزارة التعليم العالي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وتستمر حتى  الآن  التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين.

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وحددت وزارة التعليم العالي بعض شروط تقليل الاغتراب وهي أن يكون التحويل المُناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، أما التحويل غير المُناظر لابد أن يستوفي الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وعدم وجود تحويلات ورقية، ويكون التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في التنسيق إلى إحدى المعاهد الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر ويشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.

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وائل لطفي

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