الأحد 02 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

خلال زيارة أبنائهم..

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالي الأسرى

سجن ريمون
سجن ريمون
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أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، سجن ريمون بالكامل، واحتجزت أهالي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم، واعتقلت شقيقة أسير.

وقال حين عبد ربه الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت سجن ريمون واحتجزت الأهالي في غرفة الزيارة، واعتقلت شقيقة الأسير سبع الطيطي، الشابة أسيل الطيطي من مخيم بلاطة في محافظة نابلس، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللجنة الدوية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل والسريع للإفراج عن أهالي الأسرى وفك احتجازهم من سجن ريمون والاطمئنان على أوضاعهم وتسهيل عودتهم.

إسرائيل شؤون الأسرى سجون الاحتلال سجن ريمون أهالي الأسرى الإحتلال الإسرائيلي

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