لقاء عام لدياكونيي إيبارشية شرق كندا

نظمت إيبارشية أوتوا ومونتريال وشرق كندا أول لقاء للشمامسة الذين على درجة دياكون ممن يخدمون في الإيبارشية، بحضور أسقفها نيافة الأنبا بولس.

وأقيم اللقاء في كنيسة الشهيد مارجرجس بمونتريال وبدأ بالقداس الإلهي.

هذا ونظمت خدمة إعدادي بإيبارشية شرق المنيا، أمس الأول، كرنڤالًا خاصًا بعنوان "سوتيريا"، في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية نزلة عبيد، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية، وشارك ٢٤٠ من أبنائها في الكرنڤال.

وأيضا نظمت خدمة الدفاعيات بإيبارشية البلينا، بالاشتراك مع خدمة الأنبا أبرآم التابعة لكنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، المؤتمر الأول للدفاعيات تحت عنوان «آمَنْتُ لِذلِكَ تَكَلَّمْتُ»، في دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل أخميم الشرقي.

وأخيرا نظمت أسرة مار مينا للشباب الجامعي بإيبارشية طهطا وجهينة، مساء الخميس الماضي، كرنفال لأطفال معهد الأورام بمحافظة سوهاج، بحضور القس أبرآم الأنطوني وكيل عام المطرانية.

تضمن الكرنفال العديد من الفقرات منها: مسرح عرائس، وألعاب مختلفة، وفقرات ترفيهية، ثم توزيع هدايا.

وفي السياق ذاته قام الفريق بالتبرع بالدم في بنك الدم بسوهاج.