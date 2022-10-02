الأحد 02 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

لقاء عام لدياكونيي إيبارشية شرق كندا

الكنيسة
الكنيسة
ads

نظمت إيبارشية أوتوا ومونتريال وشرق كندا أول لقاء للشمامسة الذين على درجة دياكون ممن يخدمون في الإيبارشية، بحضور أسقفها نيافة الأنبا بولس.

وأقيم اللقاء في كنيسة الشهيد مارجرجس بمونتريال وبدأ بالقداس الإلهي.

هذا ونظمت خدمة إعدادي بإيبارشية شرق المنيا، أمس الأول، كرنڤالًا خاصًا بعنوان "سوتيريا"، في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية نزلة عبيد، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية، وشارك ٢٤٠ من أبنائها في الكرنڤال.

وأيضا نظمت خدمة الدفاعيات بإيبارشية البلينا، بالاشتراك مع خدمة الأنبا أبرآم التابعة لكنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، المؤتمر الأول للدفاعيات تحت عنوان «آمَنْتُ لِذلِكَ تَكَلَّمْتُ»، في دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل أخميم الشرقي.

وأخيرا نظمت أسرة مار مينا للشباب الجامعي بإيبارشية طهطا وجهينة، مساء الخميس الماضي، كرنفال لأطفال معهد الأورام بمحافظة سوهاج، بحضور القس أبرآم الأنطوني وكيل عام المطرانية.

تضمن الكرنفال العديد من الفقرات منها: مسرح عرائس، وألعاب مختلفة، وفقرات ترفيهية، ثم توزيع هدايا.

وفي السياق ذاته قام الفريق بالتبرع بالدم في بنك الدم بسوهاج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر المناخ.. التحدى والفرصة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة كشوف الـ119 طالبًا داخل فصل واحد بالخانكة

جورجيا ميلونى ترد على تهنئة الرئيس السيسى.. فماذا قالت؟

41 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من أكتوبر

جنايات دمنهور تحيل قاتلى شهيد الشهامة بالبحيرة للمفتى

هل كشف إيلون ماسك عن أبرز عيوب «الروبوت البشري»؟ (فيديو)

بكار وبطوط يشاركان في أول يوم دراسي بمدارس أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

روسيا وأوكرانيا.. ما القادم؟

حسين دعسة

توماس فريدمان يرى روسيا الفاشلة ولا يرى نتائج الحرب!

ماجد حبته

هاكاثون التغير المناخى

الحسين عبدالرازق

على طريقة المعلم حلاوة!

د. منى حلمى

2 أكتوبر ميلاد غاندى.. واليوم العالمى لنبذ العنف

علي سعدة

تراثنا المهدد بالانقراض

د.أحمد الخميسى

أشواق شاقة

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (1)

صور

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالي الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» بحماية الشرطة الإسرائيلية