أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة كفرالشيخ

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة كفرالشيخ لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية التي يمتلكها الطرفان.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة.

وألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية لتخريج كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة كفرالشيخ عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها القوات المسلحة للتطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية، متطلعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون المثمر بين القوات المسلحة وجامعة كفرالشيخ.

ويهدف البروتوكول إلى دعم أواصر التعاون البناء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين، وكذا تبادل الزيارات والتعاون في مجالات البحث العلمي والمعرفة.