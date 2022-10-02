الأحد 02 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لسفير اليابان بالقاهرة لمحطة معالجة مياه بحر البقر

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لـ«أوكا هيروشى» السفير الياباني بالقاهرة والوفد المرافق له لمحطة معالجة مياه بحر البقر.

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يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المختلفة وإبراز ما تم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة. 

بدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول مراحل تنفيذ المشروع وما يمثله من أهمية بالغة لاستغلال مياه الصرف الزراعي ومعالجتها لتصبح صالحة للري وزيادة الرقعة الزراعية، ثم شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن المشروع، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق القناة.

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وأشاد السفير الياباني بالقاهرة بالزيارة وما لمسه من دور تنموي هائل للقوات المسلحة ودعم المجتمع المدني من خلال تلك المشاريع التنموية العملاقة، مؤكداً أهمية التعاون والشراكة بمختلف المجالات بين مصر واليابان.

يذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي بالعالم فضلاً عن حصولها على ثلاث شهادات مسجلة باسم المحطة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية،
وتم إنشاؤها بهدف معالجة 5.6 مليون م3 في اليوم من مياه مصرف بحر البقر للاستفادة من تلك المياه لاستصلاح مساحات هائلة من الأراضي بمناطق شمال ووسط سيناء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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