إصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بكرداسة

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنفق فودافون اتجاه مدينة 6 أكتوبر بدائرة مركز شرطة كرداسة، أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بنفق فودافون اتجاه أكتوبر بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتجت عن الحادث إصابة 8 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.