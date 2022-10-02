الأحد 02 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنفق فودافون اتجاه مدينة 6 أكتوبر بدائرة مركز شرطة كرداسة، أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بنفق فودافون اتجاه أكتوبر بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتجت عن الحادث إصابة 8 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص مركز شرطة كرداسة المستشفى غرفة عمليات النجدة

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