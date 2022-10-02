الأحد 02 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمتهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عاملا بالسجن المؤبد، بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وخالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب سليمان.

كشف أمر الإحالة الخاص أن المتهم، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أحرز أداة "كاتر"، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل بحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض "كاتر"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية عامل السجن المؤبد

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